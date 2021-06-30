Karşıyaka'da Büyükkarcı yeniden aday

Karşıyaka'da 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan kongre öncesi 3,5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, göreve yeniden talip olduklarını açıkladı.

Karşıyaka'da 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan kongre öncesi 3,5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, göreve yeniden talip olduklarını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Büyükkarcı, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle seçimlerimizi geçen yıldan beri yapamıyoruz. 200 yılda bir olan pandemi bizim dönemimizde denk geldi. Kongreyi şimdiye kadar yapmamakla ilgili eleştiri aldık ama tüzüğümüz gereği hafta sonları yapabiliyoruz. Kongre yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle süreç uzadı" dedi.

"109 yıllık Karşıyaka'ya yakışır bir kongre olsun" diyen Turgay Büyükkarcı, "Tüm delegelerimizi, taraftarlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Karşıyakalılık demokrat olmayı, çok sesliliği ve inandığı için bir arada olmayı barındırır. Bu yüzden de bütün camiamızı yeşil-kırmızı bir gelecek için bir arada olmaya çağırıyoruz. Türkiye'de 13 binden fazla spor kulübü var ama Karşıyaka çok farklı. İzmir'in ilk, Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden. Ay-yıldızı Atatürk'ün verdiği Türkiye'deki ilk ve tek kulüp. Bunun 95. yılını geçen hafta kutladık. Kurtuluş Savaşında şehitler veren kulübümüz, Yunan ve İtalyan takımlarını yenerek şampiyon olması nedeniyle bizzat Atatürk tarafından bu onura erişti" diye konuştu.

"3 yıllığına yeniden talibiz"

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, adaylığını açıklarken, "Geleneklerimizi koruyarak değişen spor ekonomisini değerlendirecek bir sorumluluğumuz var. Biz 3,5 yıl önce bu sorumluluğa talip olduk. Bu süreçte önemli işler başarıp kulübü bir yere getirdiğimize inanıyoruz. Devam eden projelerimizi tamamlamak için 3 yıllığına daha yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte tekrar göreve talip olduk" şeklinde konuştu.

"Futbolu organize edeceğiz"

Turgay Büyükkarcı, göreve seçildikleri takdirde yeni dönemde 3. Lig'de yer alan futbol takımını yeniden organize edeceklerini söyledi. Eskrim ve e-spor gibi yeni branşları olduğunu hatırlatan Büyükkarcı, "Çok önemli bir basketbol takımına sahibiz. Bu süreçte 2 Avrupa Şampiyonluğu kaçırdık. Geçen sezon pandemi nedeniyle almamız kesin olan bir kupayı alamadık. Bu sene finalde ikinci olduk. FIBA tarafından Avrupa basketboluna yön veren 10 kulüpten biri seçildik. Bu semt takımı için çok büyük bir onur. Voleybol takımımız büyüyor. Sistemi oturdu. Tenis 2 yeni kortumuzla iyi gidiyor. Yelken iyi gidiyor. Mali yapıda iyi gidiyoruz. Divan kuruluna bununla ilgili hesap verdik. Evet borç büyüyor ama bu geçmiş dönemin faizleri nedeniyle oluyor. Yüzde 3'e takılmıyoruz. En büyük sıkıntımız futbolda" dedi.

"Statta çok az yolumuz kaldı"

"Gelecek dönem stat işiyle birlikte futbol organizasyonuna yoğunlaşacağız" diye devam eden Büyükkarcı, "Statta çok az yolumuz kaldı. Mahkemeyi kazandık, imar barışı alındı, otoparkını Orman Bakanlığı ile anlaşma yaparak çözdük. Sadece tahsis bekliyoruz. Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İzmir'e bekliyoruz. Bu, yıllar süren bir süreç ama çok aç işimiz kaldı. Normal kapasite 14 bin civarında olacak. Ayakta maç seyretme imkanıyla 2-3 bin daha artacak. 4 tarafı tribün olan proje olacak. Ön taraftaki binaya kulüp binamız ve müzemizi taşıyacağız. Gelir elde eden bir proje olacak" diye konuştu.

"Futbol aklı oluşturulacak"

Bir futbol aklı oluşturmak istediklerini vurgulayan Büyükkarcı, "Stadımız bu işin mali ve sportif kısmında bize çok destek olacak. Biz altyapımızı geliştirerek semtimizdeki 44 amatör kulüple anlaşma yaptık. Onları da kendi altyapımız gibi kullanacağız. En büyük amacımız basketboldaki istikrarlı yapıyı futbol ve diğer branşlarımızda gerçekleştirmek. Pandemi döneminde mali sıkıntılar oldu. 1,5 yıl taraftar gelirinden mahrum kaldık. Dün yapılan açıklamayla inşallah yeni sezonda bunu geride bırakacağız. Karşıyaka'nın 12. adamı en büyük gücü. O ambiyansı çok özledik. Buna rağmen Avrupa'da final oynadık. Bilet gelirlerinden mahrum kaldık ama sponsorluk gelirlerimiz arttı. Orada da kat edeceğimiz ciddi yollar var. Dünyada bir ilki gerçekleştirip taraftar token çıkardık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Taraftar fan zone yapıyoruz. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak. Deplasmanda oynadığımız maçları burada, o atmosferde birlikte izleyecekler" ifadelerini kullandı.

Transferde 15 Temmuz sözü

Futbolda 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için çok ciddi çaba verdiklerini belirten Turgay Büyükkarcı, "Açmak için yüzde 80'e yaklaştık. Teknik adam sorunuyla ilgili de yakında bir müjde verebiliriz. Transfer yasağını açıp, teknik direktör sorununu çözüp Karşıyaka'yı çok farklı yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz, biz pes etmeden mücadele edeceğiz. Transfer yasağını kaldırma, yeni takım kurma bütçeleri olacak. Önemli olan gelirler ve sponsorluklarla bunu karşılamak. Biz göreve geldiğimiz zaman futbolun geliri sıfırdı. İlk sene kendimiz finanse ettik. İkinci sene yüzde 25, ardından yüzde 50'ye çıkardık. Daha fazla sponsorluk ve gelir peşinde olmamız lazım" dedi.

"Transfer yasağının kalkması için 29 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Ancak oraya kalacak gibi gözükmüyor" diyen Büyükkarcı, "Muvafakatnameleri topluyoruz. Dosya kapamaları yapıyoruz. Dün 5-6 kişiyle prensip anlaşmaları yapıldı. 15 Temmuz'a kadar bitmesini umuyoruz. Daha önce transfer yasağını para ödemeden kaldırmayı denedik ama olmadı. Şimdi ya yüzde 25 ödeyip muvafakatname alıyoruz ya da yüzde 50 ödeyip dosyayı kapatıyoruz. Bunun çoğunu sponsor desteğiyle yapıyoruz. Taraftarın 3 yıllık kombine çıkarılması çağrısı çok destek gördü. Biz de yönetim kurulu olarak çok yakında kombineleri çıkarma kararı aldık. Transfer çalışmalarına da başladı ama şimdilik isim açıklamayacağız" ifadelerini kullandı.

"Voleybol çok başarılı"

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, geçen sezon Kadınlar 1. Liginde play-off oynayan voleybol takımının başarılı olduğunu dile getirerek, "Çok başarılı voleybol şube yönetimimiz var. Kulübe bir salon kazandırdılar, altyapıyı güçlü hale getirdiler. Geçen sene göreve milli takımların efsane hocası Reşat Yazıcıoğlu'nu getirdik. Voleybolun sponsorluğuyla ilgili 2 görüşme yapıyoruz. Bir yabancı daha alıp 50 bin dolar para harcayıp üst lige çıkabilirdik ama orada tutunacak bütçeyi realize etmemiz lazımdı. Sultanlar Ligi'nde dünyanın en pahalı takımları var. Kalıcı takım yaratma mecburiyetimiz var" açıklamasını yaptı.

"Hak etmeden lekelendiler"

Turgay Büyükkarcı, toplantıda geçen sezon içinde futbol takımı içindeki bahis iddiaları sonrası oyunculardan Battal Demirbilek'le yolların ayrılmasıyla ilgili bir soruya, "Karşıyaka Spor Kulübü oyuncuları şike ve bahis olaylarına karıştı iddiası gelmişti. Oyuncularımızdan bir tanesi Karşıyaka'nın maçlarına oynamadığını ama bahis oynadığını kabul etti. Özür diledi ve hiçbir hak talep etmeden ayrıldı. Başka hiçbir oyuncudan böyle bir şey gelmedi. Hepsinin aileleri var. Bu süreçten çok etkilendiler. Hak etmeden lekelendiler. Sonrasında takımın neden düşüş yaşandığı soruldu. Kanıtı olmadan iftira atanlar Karşıyaka'ya kötülük yapmıştır" yanıtını verdi.

"İbrayla tehdit edilmek haksızlık"

Son dönemde borçlarının çok artması camia içinde tartışma konusu olan Karşıyaka'da Büyükkarcı, net borçlarının 89 milyon TL olduğunu bildirirken, "Borcumuz holdingin avans olarak verdiği rakamı düştükten sonra 89 milyon TL. Tüzükte yazan yüzde 3 borçlanma etkisini geçmedik ama geçmişten gelen ağır bir faiz yükü var. Yönetime geldikten sonra 1 Ocak 2018-31 Mayıs 2021 arasında dolar yüzde 127, euro yüzde 130 artmış. Buradan yüzde 3'ü aşmamış bir yönetimi sıkıştırmak, ibrayla tehdit etmek haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

"İlk hedef 1. Lig olmalı"

Camia içinden eski yöneticilerin futbol şubesinin şirketleşmesiyle ilgili proje geliştirip ardından eleştiriler üzerine frene bastığı Karşıyaka'da Büyükkarcı, kendilerinin de bir şirket modeli geliştirdiğini söyledi. Büyükkarcı, futbolda ilk hedefi 1. Lig'e çıkmak olarak belirlemeleri gerektiğini söyleyip şöyle konuştu:

"İlk hedefimiz bu ligden kurtulup öncelikle 1. Lig'e çıkmak olmalı. Süper Lig'e ayakları yere sağlam basan bir şekilde çıkmalıyız. Karşıyaka'nın en büyük sorunu sportif başarıdan öte birlik olmak. Sürekli kendini hançerleyen bir markaya dönüyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı