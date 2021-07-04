Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
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Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu

Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Karşıyaka'nın olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Turgay Büyükkarcı seçildi.

Karşıyaka'nın olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Turgay Büyükkarcı seçildi.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda 2 gün süren kongrede ilk gün yönetim idari ve mali olarak ibra edildikten sonra ikinci gün seçimler yapıldı. Kulüpte 3.5 yıldır başkanlık yapan, kongrede Emre Sarıgedik'in listesiyle yarışan Turgay Büyükkarcı, üyelerden 415 oy aldı. Sarıgedik ise 72 oyda kaldı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından iki isim, kongre divanının başkanlığını yapan Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz'le birlikte el ele salonu selamladı. Büyükkarcı'yı tebrik eden Sarıgedik, seçim sonrası, "Demokratik ortamda bir kongre gerçekleştirdik. Bundan sonra başkanlığa yeniden seçilen Turgay Büyükkarcı'nın hem yanında hem arkasındayız" dedi.

Üyelere teşekkür eden Başkan Büyükkarcı ise "Bu sıcakta 2 gün boyunca kongremize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Her şey Karşıyaka için" diye konuştu.

Büyükkarcı ve yönetimi seçimin ardından kongre üyeleri ve taraftarla birlikte Karşıyaka marşlarıyla salonu inletti. Turgay Büyükkarcı'nın 3 yıllık yeni dönemdeki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Serkan Ergüven, Levent Rıza Dağhan, Mehmet Yaya, Turhan Gürsel Urhan, Rebii Ahmet Dördüncü, Celalettin Doğanalp, Murat Günenç, Kerem Copcu, Haldun Ertan, İlter Köseoğlu, Cem Karas, İbrahim Palaoğulu, Murat Polat ve İrfan Ilgazlı. Yedekler, Emrah Akman, Can Yaya, Tolga Yağlı, Kazım Türk, Hakan İnan, Onur Akgün, Cüneyt Başak, Hasan Kızılaslan, Suat Metiner ve Özer Uğur."


Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu
Karşıyaka'da Büyükkarcı'ya güvenoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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