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Karşıyaka, Spor

Karşıyaka'da Büyükkarcı "Devam" dedi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 20 Ocak 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Turgay Büyükkarcı, haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

14.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:17
Karşıyaka'da Büyükkarcı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 20 Ocak 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Turgay Büyükkarcı, haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. Katıldığı bir radyo programında konuşan Başkan Turgay Büyükkarcı, "Biz göreve geldiğimizde kulüp ekonomik açıdan, moral ve tesis anlamında çok büyük sıkıntıdaydı. Bir tarafından tutulacak yeri yoktu. Futbol küme düşmüş, borç içinde, tesiste elektrik kesiliyor, yemek çıkmıyor, hacizler geliyordu. Önce mali disiplini sağlamaya karar verdik. İlk konuşmamda 'İki sene sportif başarı bekleyin' dedim. Bir buçuk sene içinde mali disiplini sağladık ve kanamayı durdurduk" dedi.

Zamanla borç ödemeye başladıklarını ifade eden Büyükkarcı, "Tesisleri elden geçirdik, sahada çim yoktu, toprak sahaydı. Ödemeleri düzenli yapmaya başladık. Mutfak canlandı. Kulübe diyetisyen, psikolog getirdik. 25 yıllık sponsorumuz Yaşar Holding desteğini esirgemedi. Artık mekanizma oturdu. Haziranda seçim var, tekrar aday olmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde kulübü kurumsal hale getirmek istiyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü, Türk sporunun kilometre taşlarından biri. Atatürk'ün ay-yıldızlı armayı verdiği ilk ve tek kulübüz. 108 yıllık bir kulüp. Beş ayrı branşta yarışıyoruz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik. Biraz daha sabırla her şey çok daha güzel olacak" diye konuştu.

"EN BÜYÜK PROBLEM YÖNETİCİLER"Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye'deki sporun en büyük probleminin yönetici sorunu olduğunu dile getirdi. Büyükkarcı, "Türkiye'de her şey var, yönetici yok. En büyük hatamız biz koltukta oturanlardan başlıyor. Kulüpler yönetici seçerken seçici davranmıyorlar. Cezasını çeken camialar oluyor. Kulüp yöneticilerinin ve başkanlarının egoları medyada biraz daha fazla görünüp tanınma arzularından dolayı. İnşallah buna son vereceğiz" yorumu yaptı. 

 


Kaynak: DHA

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