Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan sitem ve çağrı

05.11.2019 10:52

Basketbolda tüm maçlarını kazanarak zirveyi 6 haftadır kimseye bırakmayan, futbolda son 7 maçta sadece 1 kez yenilen ve Play-Off hattına giren Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, camiaya destek çağrısında bulundu. Basketbolda namağlup tek takım olarak zirvede yer aldıklarını, Avrupa Kupası'nda da grup lideri olduklarını belirten Başkan Büyükkarcı, "Basketboldaki başarıya futbol da katıldı. Futbolda Soner Tolungüç'ün takımın başına geçmesinden sonra 7 maçta tek yenilgi alıp tehlikeli bölgeden çıktık, Play-Off hattına girdik. İyi yoldayız, hayalimdeki Karşıyaka'yı izliyorum ama gerekli desteği bulamıyorum" diyerek sitem etti.

"Bu kadar güzel sonuçlar alırken camiamızdan, bizi sevenlerden gerekli desteği tam olarak göremiyoruz, bu da bizleri üzüyor" diyen Turgay Büyükkarcı, "Basketbol kombine satışları iyi gitti ancak diğer branşlarda beklentinin altında kaldık. Sponsorumuz Pınar'ın desteği dışında tüm yük yönetim kurulu üyelerimin omzunda. Başarırsak 'Biz' başaracağız. Bu yüzden her kesimden maddi ve manevi destek görmek istiyoruz. Oyuncularımız, teknik heyetimiz ve emeği geçen herkes bunu hak ediyor. Biz büyük bir camiayız ve birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyüklüğümüzü göstermeli ve her şey güzel giderken kulübümüze katkı sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA