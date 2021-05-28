Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan kongre açıklaması
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Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan kongre açıklaması

Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan kongre açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Futbol, voleybol ve basketbolda sezonu tamamladıktan sonra en son 3.5 yıl önce yapılan genel kurulun tarihinin netleşmesini bekleyip, futbol şubesinin şirketleşme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı sessizliğini bozdu.

Futbol, voleybol ve basketbolda sezonu tamamladıktan sonra en son 3.5 yıl önce yapılan genel kurulun tarihinin netleşmesini bekleyip, futbol şubesinin şirketleşme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı sessizliğini bozdu. Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada haziran ayı içinde yapılması planlanan olağan genel kurulun tarihini açıklamak için şirketleşmeyle ilgili toplantıyı beklediklerini dile getirdi. Büyükkarcı, "3 yılı aşkın süredir canla başla çalışarak bir yere getirdiğimiz kulübümüzün, herhangi bir oluşumun veya yönetime aday olacak kişilerin önünü tıkama ve engelleme gibi bir amacımız yoktur" dedi.

Kongrede yeniden aday olacağının duyurusunu da yapan Büyükkarcı şu mesajları verdi: "Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi; daha iyi yapabilecek kişilere bu görevi zevk ve onurla teslim ederiz. Bu görevler bayrak yarışıdır ve buna genel kurul karar verir. Malum nedenlerle bir yıldır yapamadığımız kongremizin önümüzdeki haziran ayı içerisinde yapılması kararı alınmıştır. Şu anda Sayın Hasan Denizkurdu'nun önderliğinde devam etmekte olan şirketleşme çalışmaları için önümüzdeki hafta yapılacak toplantıdan sonra genel kurulumuzun kesin tarihini (yasal bir engel çıkmadığı taktirde) yönetim kurulu listemizle birlikte açıklayacağız."

ŞİRKETLEŞMEYE DESTEK 207 KİŞİYE ULAŞTI

Karşıyaka'da Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlar, eski yöneticiler ve camianın önde gelen isimlerinin yürüttüğü 5 yıldır transfer yasaklısı olan 3'üncü Lig'deki futbol şubesinin şirketleştirilmesi projesine destek veren kişi sayısı 207'ye ulaştı. Projeye Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi de destek verirken, yol haritası yeni haftada yapılacak toplantıyla netleşecek. Hisse arzıyla oluşturulacak dev kaynakla ezeli rakipleri Göztepe ve Altay, Süper Lig'de mücadele ederken yıllardır başarıya hasret kalan futbol şubesinin kurtuluşu olarak görülen projeye sosyal medyada bir kısım taraftar karşı çıkıyor. Bazı taraftarlar, şirketleşme olursa futbol şubesinin yüzde 51'inin dernekte kalması konusunda ısrarcı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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