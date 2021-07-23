Karşıyaka'da Burak yeni sezona bileniyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da geçen sezon talihsiz bir sakatlık geçiren sol bek Burak Karapınar, yeni sezona bileniyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da geçen sezon talihsiz bir sakatlık geçiren sol bek Burak Karapınar, yeni sezona bileniyor. Geçen sezona çok iyi başlayıp ilk 11'in değişilmezlerinden olan 22 yaşındaki futbolcu, ligin 12'nci haftasında oynanan Batman Petrolspor maçında çapraz bağlarından sakatlandı. Ameliyat olarak sezonu kapatan Burak, antrenmanlara ancak sezonun son haftalarında başlayabildi. Sakatlığın etkilerini üzerinden atan Burak, yeni sezon öncesi form tutuyor. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda takımın en hırslı oyuncuları arasında gözüken Burak kurmayların yüzünü güldürüyor. Karşıyaka altyapısında yetişen Burak, 2 sezon önce kiralık olarak gönderildiği 68 Aksaray Belediyespor'da Play-Off heyecanı yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı