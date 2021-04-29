Karşıyaka'da Burak döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da Burak döndü

Karşıyaka'da Burak döndü
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erbaaspor'a formalite niteliğindeki son hafta maçında konuk olacak Karşıyaka'da Burak Karapınar aylar sonra takıma döndü.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erbaaspor'a formalite niteliğindeki son hafta maçında konuk olacak Karşıyaka'da Burak Karapınar aylar sonra takıma döndü. Sezon başında müthiş bir çıkış yakalayıp oynanan ilk 11 maçın tamamında forma giyen 21 yaşındaki sol bek, 2 Aralık'taki Batman Petrolspor mücadelesinde sakatlandı. Ayağı zemine takılıp ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Burak ameliyat oldu. Yaklaşık 5 aylık tedavi sürecinin ardından form tutan Burak, sezonun son maçına yetişti.

Teknik direktör İbrahim Cezayir, Erbaaspor maçının kadrosuna Burak'ı da aldı. Genç futbolcu, şans bulması halinde forma giyecek. Kaf-Kaf'ta teknik heyetten izin alan Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Anıl ve Arif ise son hafta deplasmana gitmeyecek.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Vedat Bilgin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da Burak döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:35:20. #1.16#

title