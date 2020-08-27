Karşıyaka'da bayat ekmekler toplanıyor Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yepyeni bir geri dönüşüm çalışması başlatıldı.

Fazla, bayat ekmeklerin değerlendirilmesini temel alan proje aracılığıyla vatandaşların evde tüketemedikleri ekmekler, belirli noktalara yerleştirilen bayat ekmek kutularında toplanacak.

Yerleştirilen kutularda biriken ekmekler Karşıyaka Belediyesi personellerince iki günde bir toplanacak. Toplanan ekmekler seçilerek besi çiftliklerine götürülecek. Böylelikle orada yaşayan hayvanlar için de beslenme desteği sağlanacak. Yapılacak olan uygulama ile fazla ekmeklerin israfı ve çöpe gitmesi engellenecek. Kutuların kilitli olmaması sebebiyle isteyen vatandaşlar da kutudan ekmek alabilecek. Aynı zamanda vatandaşın sokak hayvanlarının beslenmesi için sokağa ya da çöp kenarlarına bıraktıkları bayat ekmeklerden oluşan çevre kirliliğinin de önüne geçilecek. Bayat Ekmek toplama kutuları şimdiye kadar; Atakent Muhtarlık yanı, Şemikler Pazar Yeri karşısı, Osman Bey Parkı, Karşıyaka Çarşı'nın da bulunduğu toplam 22 noktaya yerleştirildi.

Kaynak: Bültenler