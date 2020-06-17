Karşıyaka'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için atık yönetimi konusundaki çalışmalarını yoğunlaştıran Karşıyaka Belediyesi, tarihi geçmiş ilaçların çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yeni bir uygulama başlattı.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışma kapsamında, ilçe genelindeki 26 aile hekimliği merkezine atık ilaç kutuları bırakıldı. Bu kutularda toplanacak ilaçların, mevzuata uygun şekilde bertarafının sağlanacağı belirtildi.

"TEHLİKE OLARAK DÖNÜYOR"

Doğaya karışan atık ilaçların sağlık ve çevre için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Son kullanma tarihi dolmuş veya çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş atık ilaçların çöpe ve kanalizasyon sistemine atılması, ekolojik dengeye ciddi zararlar veriyor. Toprağa ve yeraltı sularına karışan bu atıklar, yediğimiz besinler ve içtiğimiz sularla bize tehlike olarak geri dönüyor. Bu zararları önlemek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, aile hekimliklerimize birer atık ilaç kutusu koyduk. Karşıyakalı yurttaşlarımızın çevre ve toplum sağlığını korumak için bu konuda gereken hassasiyeti ve desteği göstereceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler