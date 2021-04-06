Karşıyaka'da aslar 11'e

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Play-Off yarışında en güçlü rakiplerinden İçel İdmanyurdu önünde önemli bir deplasman maçına çıkacak Karşıyaka'da as futbolcular ilk 11'e dönecek.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta perşembe günü Play-Off yarışında en güçlü rakiplerinden İçel İdmanyurdu önünde önemli bir deplasman maçına çıkacak Karşıyaka'da as futbolcular ilk 11'e dönecek.

Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle son haftalarda kadrosunu altyapıdan henüz profesyonel bile yapılmayan gençlerle takviye edip maçlara çıkan Kaf-Kaf'ta iyileştikten sonra Batman Petrolspor maçına yedek başlayan Anıl ve Özgür'ün İçel önünde ilk 11'de forma giymeleri bekleniyor. Yine cezası biten Fatih de yeniden ilk 11'e monte edilecek. Bitime 5 maçın kaldığı ligde İçel deplasmanının ardından yine direkt rakiplerinden Şile Yıldızspor'u ağırlayacak Karşıyaka, 2'de 2 yapıp 5 puan geride kaldığı Play-Off yarışında yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı