Karşıyaka'da Anıl ve Özgür dönüyor
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Karşıyaka'da Anıl ve Özgür dönüyor

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Karşıyaka'da Anıl ve Özgür dönüyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçmişe sünger çekip kalan 6 haftada Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Anıl ve Özgür'ün iyileşmesi yüzleri güldürdü.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçmişe sünger çekip kalan 6 haftada Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Anıl ve Özgür'ün iyileşmesi yüzleri güldürdü. İlk 11'in önemli isimlerinden olan sağ bek Anıl, son olarak 11 Şubat'ta Gölcükspor maçında oynayıp sakatlandı. Menisküs ameliyatı olan tecrübeli futbolcu 7 haftadır formasına hasret kaldı. 

Devre arasında takıma dönüp ilk 11'e monte olan Özgür, 3 Mart'taki Çatalcaspor sınavında arka adalesinde sakatlık yaşadı. Genç sol bek son 3 maçı kaçırdı. Batman Petrolspor mücadelesi öncesi iyileşen ikili takımla antrenmanlara yeniden başlarken yeşil-kırmızılılarda uzun süre sonra sezonu kapatan Burak ve cezalı Fatih dışında eksik kalmadı. İkilinin iyileşmesiyle defansın sağı ve solunda alternatifler çoğaldı.


Karşıyaka'da Anıl ve Özgür dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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