Karşıyaka'da Anıl da gitti

TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi bittikten sonra İskenderun FK'ya transfer olan takımın en golcü ismi Hakan Kuş'tan sonra sağ bek Anıl Çıracı'yla da yollar ayrıldı.