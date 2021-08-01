Karşıyaka'da Anıl da gitti
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Karşıyaka'da Anıl da gitti

Karşıyaka'da Anıl da gitti
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi bittikten sonra İskenderun FK'ya transfer olan takımın en golcü ismi Hakan Kuş'tan sonra sağ bek Anıl Çıracı'yla da yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi bittikten sonra İskenderun FK'ya transfer olan takımın en golcü ismi Hakan Kuş'tan sonra sağ bek Anıl Çıracı'yla da yollar ayrıldı. Sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcuya teknik heyetin raporuyla yeni kontrat önerilmedi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişip 2014-2015 sezonundan beri A takımda forma giyen Anıl, geçen sezon 14'ü ilk 11'de 18 maça çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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