Karşıyaka'da Alzheimer Merkezi'ne ilk beton atıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka'da Alzheimer Merkezi'ne ilk beton atıldı

Bültenler - Haberler | Güncel
Karşıyaka'da Alzheimer Merkezi'ne ilk beton atıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılacak 'Alzheimer Merkezi'nin yapım çalışmalarına başlanırken, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş inşaat alanında incelemelerde bulundu.

KARŞIYAKA (Bültenler) - Dünya Alzheimer Günü'nde, alana ilk beton atılışına tanıklık eden başkanlar, bu önemli merkezin kente hayırlı olmasını diledi.

İNŞAAT 8 AY SÜRECEK

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özcan Pamuk'tan projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Karavaş, Alzheimer Merkezi'nin hem hastalar hem de hasta yakınları için çok önemli bir kazanım olacağını vurguladı. Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Tugay da merkez inşaatını 8 ayda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

BÜYÜK İHTİYAÇ

Önemli oranda ileri yaş nüfusun yaşamını sürdürdüğü Karşıyaka'da büyük bir ihtiyaca yanıt verecek olan Karşıyaka Belediyesi Alzheimer Merkezi, Bahriye Üçok Mahallesi'nde inşa ediliyor. 5 katlı olarak tasarlanan bina, 650 metrekarelik kullanım alanıyla hastalara ve yakınlarına hizmet verecek. Gündüz bakım evi olarak planlanan merkezde hastaların sosyalleşmesi için rehabilitasyon yapılacak ve yakınları için de eğitimler gerçekleştirilecek. Alzheimer Merkezi'nin yapımına belediye imkanlarıyla başlanırken, inşaata katkı koymak isteyenler için bağış hesabı da açıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Duruşmaya girerken fark edilen sahte avukat: Hukuk bitirmedim, inşaat işçisiyim

Duruşmaya girerken fark edilen sahte avukat: Hukuk bitirmedim, inşaat işçisiyim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin Gülşen İrem Derici Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Domagoj Vida Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karşıyaka'da Alzheimer Merkezi'ne ilk beton atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:25:43. #1.12#