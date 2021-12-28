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Karşıyaka'da alkışlar Yusuf'a

Karşıyaka'da alkışlar Yusuf'a
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında transfer yasağını yine geçici olarak kaldırarak kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka'da sezon başında alınan isimlerden kaleci Yusuf, ilk yarıda tüm maçlarda kaleyi korudu.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında transfer yasağını yine geçici olarak kaldırarak kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka'da sezon başında alınan isimlerden kaleci Yusuf, ilk yarıda tüm maçlarda kaleyi korudu. Yeşil-kırmızılı ekibin 2'nci Lig'de geçen sezon şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü'nden transfer ettiği, Manisa ekibinde daha önce 3'üncü Lig'de de şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki eldiven, kalesinde güven verdi. Karşıyaka'da kaleyi 3'üncü Lig'de 3 yıldır birinci kaleci konumunda olan Erdoğan'dan devralan Yusuf, sezonun ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyerken, rakip forvetlere 17 kez gol izni verdi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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