Karşıyaka'da Alkan bekleyişi
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Karşıyaka'da Alkan bekleyişi

Karşıyaka'da Alkan bekleyişi
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig'de teknik direktör İbrahim Cezayir'le yollarını ayıran Karşıyaka, listesinin ilk sırasına aldığı Ender Alkan için beklemede.

Misli.com 3'üncü Lig'de teknik direktör İbrahim Cezayir'le yollarını ayıran Karşıyaka, listesinin ilk sırasına aldığı Ender Alkan için beklemede.

Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın yardımcılığını yapan Alkan, ay-yıldızlı ekibin eylül ayında başlayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıkları için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı kampta bulunuyor. Ligde daha önce Darıca Gençlerbirliği'ni de çalıştıran Alkan'ın Karşıyaka'nın teklifini düşünmek için süre istediği, Ümit Milli Takım'ın kampı bittikten sonra son kararını vereceği öğrenildi. Karşıyaka'da sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Anıl ve Mehmet de beklemede. Yeşil-kırmızılılarda başkan Turgay Büyükkarcı'nın haziran ayında yapılması planlanıp tarihi henüz belirlenmeyen kongre sürecini beklemeden iç transferi ele alacağı öğrenildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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