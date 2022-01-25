Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarıya üst üste 2 mağlubiyetle başlayıp alt sıralarda kalan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı. Ahmet Taşyürek ile 1-0'lık yenilgiyle sonuçlanan İçel İdmanyurdu deplasmanı dönüşü toplantı yapan yeşil-kırmızılı yönetim, bugün karşılık olarak yolları ayırma kararı aldı.

Sezonun ilk yarısında Cüneyt Biçer'den görevi devraldığı İzmir ekibinin başında 12 maça çıkan 49 yaşındaki teknik adam, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı. Teknik adam arayışlarına başlayan Karşıyaka, futbol şubesinde yeni yapılanmaya gitmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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