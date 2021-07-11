Karşıyaka'da 6 isim daha tamam

Borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanından muvafakatname alarak transfer yasağını açmak isteyen Misli.com 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, eski futbolcuları Can Erdem, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür, Erhan Şentürk, Özkan Karabulut ve Engin Aktürk'le de anlaşmaya vardı.