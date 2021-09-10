Karşıyaka'da 553 günlük büyük hasret bitiyor
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Karşıyaka'da 553 günlük büyük hasret bitiyor

Karşıyaka'da 553 günlük büyük hasret bitiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla yarın ilk kez yeniden buluşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Esenler Erokspor deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla yarın ilk kez yeniden buluşacak. Seyircili son iç saha maçını 8 Mart 2020'de Ağrı 1970 Spor'la oynayan Kaf-Kaf, 553 günlük hasretin ardından yarın İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacağı 90 dakikada taraftarına kavuşacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Koronavirüs aşı takvimlerini tamamlayan veya virüsü 180 gün içinde geçiren taraftarlar, HES kodlarını doğrulatarak tribüne girebilecek. Statta kapalı tribüne 5 bin taraftar alınacak.

Transfer yasağını sezon öncesi 5 yıl aradan sonra kaldıran Karşıyaka, forvet İhsan Furkan Deniz, sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, orta saha Samican Keskin, forvet Abdülkadir Akyıldız, kaleci Yusuf Balcıoğlu, sol kanat Alperen Kocabaş, kaleci Yunus Yağız, forvet Barış Sungur'un yanı sıra transferin son günlerinde stoper Batuhan Demirel, orta saha Sefer Kanıtemiz, santrfor Okan Yılmaz ile sol bek Oğulcan Şahin'i alarak toplam 12 takviye yaptı. Şampiyonluk hedeflediği sezonda yeni kadrosuyla ilk kez taraftarının huzuruna çıkacak Kaf-Kaf'ta teknik direktör Cüneyt Biçer, büyük buluşmayı galibiyetle taçlandırmak istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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