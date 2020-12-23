Karşıyaka'da 5 korona virüs vakası

3. Lig takımlarından Karşıyaka'da yapılan korona virüs testlerinde 5 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da yapılan korona virüs testlerinde 5 kişinin sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, yarınki Altındağspor maçı öncesinde gerçekleşen rutin testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 kulüp çalışanının sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Testi pozitif çıkanların izolasyona alındığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı