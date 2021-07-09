Karşıyaka'da 5 isimden daha onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da 5 isimden daha onay

Karşıyaka'da 5 isimden daha onay
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcular ve teknik adamlardan muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, 5 isimle daha anlaşmaya vardı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcular ve teknik adamlardan muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, 5 isimle daha anlaşmaya vardı. Yeşil-kırmızılılarda Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz, Mehmet Yiğit, Onur Okan ve Rıdvan Şimşek, transfer yasağını açmak için yönetime imza verdi. Kaf-Kaf'ta 2014-2015 sezonunda yedek kaleci olarak görev yapan Aykut, 2015-2016'nın ilk yarısında oynadıktan sonra futbolu bırakan Mehmet Eren ve 2013-2015 yılları arasında forma giyen Mehmet Yiğit, alacaklarının yüzde 50'si karşılığında kulüple aralarındaki dava dosyasını tamamen kapattı.

Kaf-Kaf'ta 2014-2015 sezonunda görev alan Onur Okan ve 2013-2015 yılları arasında altyapısından yetiştiği kulübüne dönen Rıdvan, alacaklarının yüzde 25'inin ödenmesi şartıyla yeşil-kırmızılılara tek dönemliğine muvafakatname verdi. Toplam 96 eski futbolcu, antrenör ve takım çalışanına kesinleşmiş borcu bulunan, 6 futbolcuyla olan dava süreci ise devam eden Karşıyaka'da yönetim yasağı kaldırmak için pazarlıkları sürdürecek. Transfer yasağının ay sonuna kadar kaldırılıp altyapı oyuncularının kaldığı kadronun ilk etapta 2'nci Lig'e dönüş hedefiyle takviye edilmesi planlanıyor.

KOMBİNELER SATIŞTA

Karşıyaka'da sosyal medyada taraftar sayfalarının transfer yasağının kaldırılması için destek sağlamak hedefiyle çağrısını yaptığı kombine kampanyasında 3 sezonluk biletler satışa çıktı. Yeşil-kırmızılılar, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan futbol kombinesi fiyatlarını 1000 TL olarak belirledi. "Transfer yasağında zincirleri kırıyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada kombineler Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nden veya basketbol altyapının banka hesabına yapılacak havaleyle satın alınabilecek. Tek sezonluk kombine satışı ise yapılmayacak. Bu sezona yine Atatürk Stadı'nda başlayacak Karşıyaka, inşaatı süren Alsancak Stadı'nın kasım ayında açılması sonrası Bornova Stadı'na geçmeyi planlıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlar 1.5 yıldır seyircisiz oynanırken, Futbol Federasyonu, yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında taraftarın maçlara alınmasına onay vermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Ajda Pekkan Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Salih Uçan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da 5 isimden daha onay - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.07.2021 12:10:11. #1.13#

title