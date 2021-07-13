Karşıyaka, Cüneyt Biçer ile anlaştı
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Karşıyaka, Cüneyt Biçer ile anlaştı

Karşıyaka, Cüneyt Biçer ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karşıyaka, Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Karşıyaka, Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, profesyonel futbol takımının teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan yeşil-kırmızılı kulüp, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz ve Cüneyt Biçer arasındaki resmi sözleşme, önümüzdeki günlerde imzalanacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur."

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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