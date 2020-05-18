Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde 'Kent Market' açıldı Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin yaşadığı, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde kurma kararı aldığı 'Kent Market'in ilki Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Kaliteli kooperatif ürünleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken market, yoğun ilgiyle karşılandı.

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA

Karşıyaka Belediyesi iştirâki Kent A.Ş. tarafından kurulan ve hiçbir kâr amacı gütmeden, sosyal hizmet anlayışıyla işletilen Kent Market; Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı'nın yan tarafında yer alıyor. Market raflarında; Ege Bölgesi ve İzmir'de faaliyet gösteren çeşitli kooperatiflerden temin edilen güvenilir, doğal, sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketiciyle buluşuyor. Kırmızı et, tavuk, bakliyat, sıvı yağ çeşitleri, şarküteri ile günlük süt ve süt ürünleri, bal ve peynir çeşitlerinin yanı sıra, Kent A.Ş tarafından üretilen köfte ve sucuk gibi ürünler de tesiste satışa sunuluyor.

AMACA UYGUN HİZMET

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Kent Market ile hedefimiz; üretici ve tüketiciyi aracısız şekilde buluşturmak, daha dezavantajlı olan bölgelerimizi önceleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek, amacına uygun şekilde hesaplı fiyatlarla halkımızın kaliteli gıdalara ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu anlayışla Cumhuriyet Mahallesi'nde açtığımız marketimizi ilerleyen dönemde sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan diğer mahallelerimize de taşımak istiyoruz. Ayrıca, hiçbir geliri olmayan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alışveriş kartı projemiz de var. Belirlenecek vatandaşlarımıza birer kart vererek, her ay marketimizden belli bir miktarda ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler