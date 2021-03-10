Karşıyaka çıkış arıyor
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Karşıyaka çıkış arıyor

10.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:57
Karşıyaka çıkış arıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirvede başladıktan sonra, son 10 maçta tek galibiyet alarak Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Arhavispor deplasmanında telafi arayacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona zirvede başladıktan sonra, son 10 maçta tek galibiyet alarak Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka, yarın düşme hattındaki Arhavispor deplasmanında telafi arayacak. Arhavi İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Onur ve bahis oynadığı iddia edilen Battal'ın sözleşmelerini fesheden, Burak ve Anıl'ın da ameliyat olduğu yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ile Cenk maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Grupta 8'inci basamaktaki Karşıyaka'nın 33, 16'ncı Arhavi'nin ise 17 puanı var. İzmir temsilcisi son olarak Çatalcaspor'la evinde 90'ıncı dakikada attığı golle 3-3 berabere kalmıştı. 10 gün içinde 3 önemli maç oynayacakları zorlu bir periyoda girdiklerini belirten Teknik Direktör İbrahim Cezayir, Arhavi'de kazanıp çıkış başlatmak istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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