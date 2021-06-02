Karşıyaka Çiçek Pazarı'na coşkulu açılış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka Çiçek Pazarı'na coşkulu açılış

Karşıyaka Çiçek Pazarı'na coşkulu açılış
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi öncülüğünde, Kent A.Ş. ve SNS Fuarcılık Organizasyon iş birliği ile Zühtü Işıl Meydanı'nda düzenlenen "19. Karşıyaka Çiçek Pazarı" törenle kapılarını açtı.

Çarşı içerisindeki kortejle başlayan etkinlikler, Belediye Bandosu'nun pazar alanındaki mini konseriyle devam etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Çiçek Pazarı ilk günden yoğun ilgi gördü, rengarenk çiçeklerin sunduğu görsel şölen büyük beğeni kazandı.

5 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

"Üreticiden tüketiciye" anlayışıyla düzenlenen ve 5 Haziran akşamına kadar devam edecek olan Karşıyaka Çiçek Pazarı'na 100'ün üzerinde çiçek üreticisi ve satıcısı katılıyor. Sektörün lokomotifi konumunda olan SÜS-BİR, BAYÇİKOOP, ÇİÇEK-BİR gibi kooperatif ve birliklerin üyeleri de Çiçek Pazarı'nda yer alıyor. Üreticiler ve satıcılar için büyük bir fırsat olan Karşıyaka Çiçek Pazarı, aynı zamanda çiçekseverler için de seçenek ve fiyat avantajı oluşturuyor. Ayrıca Çiçek Pazarı, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Karşıyaka Oda Orkestrası'nın Quartet Grubu ve Kent Akustik'te görev alan amatör sanatçıların sunduğu müzik ziyafetleri ilgiyle dinleniyor. Pazarda tüm pandemi önlemleri de titizlikle uygulanıyor. Anons sistemi ile sürekli olarak uyarılarda bulunuluyor. Alan günde 4 kez temizlenip dezenfekte ediliyor.

"DOĞAYA VE EMEĞE SAYGI"

Tüm İzmirlileri Karşıyaka Çiçek Pazarı'na davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Çiçek Pazarımız pek çok değerin bir arada toplandığı, bölüşüldüğü, selamlandığı ve bir arada olmanın sevincinin yaşandığı güzellikler toplamıdır. Doğaya saygıdır. Dağlarımızın, ovalarımızın, göllerimizin, denizlerimizin, derelerimizin "artık yeter" çığlıkları attığı bir dönemde, Taksim Gezi Parkı'ndan İkizdere'ye, Kaz Dağları'ndan Salda Gölü'ne sahip çıktığımızın, Kanal İstanbul'a itirazımızın, Mavişehir Kuş Cennet'imizi savunmamızın simgesidir. İzmir'in dağlarında açan çiçeklere, Karşıyaka duruşuyla sahip çıkmanın göstergesidir. Emeğe saygıdır. Üreten ile tüketen arasındaki yolu kısaltmak için yaratılmaya çalışılan bir alandır. Karşıyaka ve onun yerel yönetimi, bu duruşunu her alanda göstermektedir, gösterecektir. Her günümüzün çiçekler kadar güzel, umutlu ve daha iyileri için cesaret verici olmasına çalışıyoruz. Nice güzelliklerde yine birlikte, esenlik, sağlık ve dayanışma içinde bulaşacağız. Başaracağız, çünkü biz Karşıyaka'yız. Katkı veren herkese teşekkür ediyor, tüm İzmirlileri Çiçek Pazarımıza davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Hadise Müge Anlı Hülya Avşar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka Çiçek Pazarı'na coşkulu açılış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:30:29. #1.14#

title