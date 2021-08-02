Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu başladı!

Karşıyaka Çarşı'nın revizyonu için Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülen projenin en önemli etaplarından biri olan "Tasarım Maratonu ve Öğrenci Yaz Okulu" açılış töreniyle başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir şubelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen maraton üç hafta sürecek.

Organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve endüstriyel tasarım bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta okuyan 90 öğrenci yer alacak. Ekipler halinde çalışacak olan gençler; DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan ve Çarşı'nın durumunu tüm yönleriyle ortaya koyan Stratejik Eylem Planı doğrultusunda tasarımlarını yapacak. Ayrıca gençler sık sık sahaya inerek esnaf ve vatandaşların görüşlerini alacak. Ünlü mimarlar ve önemli akademisyenler de sunumlarıyla gençlere rehberlik edecek. Maraton sonunda jürinin seçeceği en başarılı tasarımlar, Karşıyaka Belediyesi tarafından Çarşı'nın revizyonu için hazırlanacak uygulama projesine de ışık tutacak.

ÖRNEK OLACAK

Katılımcı anlayışla, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Bu, bizim için içinde umudu barındıran, yenilikçi olduğuna inandığımız ve hayalini kurduğumuz katılımcılığı kuvvetle içeren bir çalışma. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bir değerlendirme süreci yaşadık. Değerli DEÜ Mimarlık Fakültesi hocalarımız, Türkiye'de muhtemelen yapılmamış düzeyde detaylı bir alan analizi ve bunun raporlamasını yaptı. Bundan sonraki süreci tartışmak için gittiğimiz meslek odalarımız da bizi büyük bir içtenlikle karşıladı. Bize önerilen Tasarım Maratonu fikrini büyük bir sevinçle kabul ettik. Normalde bu tür alan projelendirmeleri profesyoneller ile yapılır. Ama biz burada katılımcılığı, aynı zamanda bu alanda eğitim alan gençlerimizi öne çıkardığımız bir yöntemi uygulamak istedik. 90 öğrenci üç hafta boyunca emeklerini, çabalarını ortaya koyacaklar ama her adımda hocalarının, meslek odalarının ve bizlerin katkı ve desteklerini de yanlarında görecekler. Kentimizin çok önemli, simge bir alanını problemlerinden arındırmayı, düzeltmeyi ve yeniden tasarlamayı amaçladık. Yıkıp yeniden yapmıyoruz. Alandaki sorunları gidermeyi, düzenleme yapmayı ve kentsel konforu arttırmayı hedefliyoruz. Sorunları çözmek için akıl ve bilimden faydalanmak gerekiyor. Katılımcılığı mutlaka sağlamak, bilen insanlarla bir arada olmak gerekiyor. Bu çalışma ile bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Asla insanlarımızın içine sinmeyecek, göstermelik bir iş yapmayacağız. Kentimizin zaten var olan simge bir alanını, geçmişten gelen karakteristik özelliklerini koruyarak herkesi daha mutlu ve konforlu hissettirecek bir hale getireceğiz. Bütün Türkiye'ye örnek gösterilecek çok güzel bir çalışma yapacağız, buna çok inanıyorum. Bu sürece katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÖNEMLİ AKTÖR KENTLİLER

DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Akyol Altun ise konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün bizleri burada bir araya getiren süreç, Karşıyaka Belediyesi ile 2019 yılının sonlarında gerçekleştirdiğimiz bir protokol ile başladı. Pek çok bilimsel alanda olduğu gibi mimarlık ve planlama alanında da her zaman uygulama ile akademi arasındaki kopukluktan şikayet edilir. Üretilen bilimsel bilginin yazılı olarak kalmasından, bunun pratiğe yansımasında sorunlar olduğundan hep yakınılır. Bu yüzden de bu tarz, uygulama ve akademiyi bir araya getiren çalışmalar oldukça değerli. Bu anlamda da Karşıyaka Çarşı çalışmalarının böyle bir anlayışın ürünü olarak olabildiğince katılımcı bir anlayışla, halkla, esnafla, kentliyle birlikte şekillendiğini söylemek mümkün. Bu birlikteliğin gerçekleşmesine imkan tanıyan Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay başta olmak üzere, katkı sağlayan tüm bürokratlara, çalışanlara ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin şekillenmesinde hem belediyeye hem bizlere destek olan meslek odalarımıza da teşekkür ediyorum. Bu çabanın hayata geçirilmesindeki en önemli aktör kentliler, Karşıyakalılar. Bu anlamda süreç içerisinde bize çok katkıları oldu. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmaların hayata geçmesi konusunda onların katkı ve sahiplenmesinin çok önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum."

SAHADA ÇALIŞACAKLAR

Maraton hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım da "Katılımcı öğrencilerimiz toplamda 6 bölgede çalışacaklar. 12 ekip oluşturacaklar. Bu ekipler iki haftada saha çalışmaları yapıp bitirecekler. Son bir hafta atölye çalışmalarını yapacaklar. Öğrencilerimizin alanda esnafıyla, vatandaşıyla, bürokrasi ve kurumlarıyla bir araya gelecekleri çok özel bir deneyim olacak. Ben çok güzel çalışmalar yapacaklarına inanıyorum. Neticede bu çalışmaları biz belediye olarak ele alacağız ve bunlardan faydalanarak, müdahale edeceğimiz yerleri, alanları belirlemiş olacağız. Ben özellikle bu işte irade ortaya koyan Belediye Başkanımıza, Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ndeki tüm arkadaşlarımıza, destek veren diğer müdürlükteki arkadaşlarımıza, sevgili hocalarımıza, meslek odalarımıza hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilere de çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

KENTE YANSIYACAK

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Kahraman "Buraya 10 günlük bir Türkiye seyahatinden geliyorum, pek çok kent gezdim. Bu arada ben de Karşıyaka'da yaşayan birisiyim. Gittiğim şehirlerde Karşıyaka'dan geldiğimi söylediğimde duyduğum 'Ne kadar şanslısınız' cümleleri ve gözlerde gördüğüm ışıltı artık sıradan bir hale geldi. Bunu sebebi bizleriz, bunu sağlayan bizleriz; buradaki birliktelik, hoşgörü, kolektif çalışma örneği... Bu yaptığımız çalışma da aslında tam olarak bunun bir yansıması. Yapılan çalışma çok özel. Kendi içinde örnek teşkil ediyor. Yeni bir uygulama. Biz de oldukça heyecanlıyız. Tasarımı kentliyle buluşturacak, kente aklın, bilimin katkısını sunabilecek bir çalışmanın içinde bulunduğum için çok mutluyum. Bunu sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Bu çalışmanın sonucunun diğer illere ve ilçelere de örnek olmasını diliyorum. Eğlenerek, çok keyifli bir Tasarım Maratonu yaşayacağız ve bunun kente yansımasını sağlayacağız. Heyecanla sonuçları bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Elvin Sönmez Güler "90 kişilik farklı meslek disiplinlerinden öğrenciler, akademisyenler ve meslek odaları ile Karşıyaka Çarşı için proje çalışmalarına bugünden itibaren başlanacak. Bir Tasarım Maratonu'na start veriyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. bu iş birliğine öncülük eden başta Cemil Tugay ve ekibine aydınlık vizyonları için gönülden teşekkürü borç biliyoruz. Önce yerelde sonra ulusal ölçekte ses getirecek çalışmaların oluşması ancak Karşıyaka Belediyesi gibi yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin iş birliği ile mümkündür. Böylesi zor günlerde bilime ve liyakate ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu maratonun bir başlangıç olması dileğiyle katkı koyan herkese huzurlarınızda teşekkürlerimizi iletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İZMİR'İN DEĞERİ

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Zafer Mutluer ise "Karşıyaka Çarşı bölgesi İzmir'deki çok önemli mekanlardan biri. Tarihsel değeriyle, kent hafızasıyla, sosyal olgularıyla, ticari birikimiyle, Karşıyaka ile denizi buluşturan bir ana omurga olmasıyla birçok özelliği ve değeri içinde barındırıyor. Bu açıdan buraya çok kapsamlı analiz ve değerlendirmelerin ardından müdahale edilmesi gerekiyor. Görüyoruz ki DEÜ Mimarlık Fakültesi hocalarımızın çalışmaları ile birlikte çok değerli bir analiz ortaya çıkmış durumda. Bunu sağlayan Karşıyaka Belediyesi'ne de teşekkür etmek gerekiyor. Yapılan analizlerin ve çalışmaların karara dönüştürülmesi sürecine bizleri dahil ettiği için de Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmaların sonunda çalışmalara sağladıkları katkılar için katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti. Törenin ardından katılımcılar ve maratona katılan öğrencilerle birlikte Çarşı yürüyüşü de gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler