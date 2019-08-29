Karşıyaka Çarşı için örnek iş birliği

29.08.2019 09:18

Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a verilen yetki doğrultusunda, iki kurum arasında protokol imzalanarak çalışmalara başlanacak.

DEÜ'DEN AKADEMİK DESTEK

"Karşıyaka Çarşı Bölgesini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekânsal Gelişme Senaryolarının Oluşturulması" başlıklı proje protokolüyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından Karşıyaka Belediyesi'ne akademik destek sağlanacak. Çarşı bölgesinin işlevsel ve mekânsal dinamiklerinin ortaya konulacağı, alanın gelişimine yönelik çalışmalara altlık olacak araştırma, analiz, sentez ve temel gelişme stratejilerinin oluşturulması hedeflenecek.

ULUSAL YARIŞMA AÇILACAK

Protokol kapsamında; analiz ve anket çalışmaları ile esnaf, bölge halkı ve resmi kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve derneklerin katılımıyla çalıştaylar yapılacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda temel gelişme stratejileri ve senaryoları oluşturulacak. Son aşamada hazırlanacak rapor, ulusal çapta düzenlenmesi planlanan 'Kentsel Tasarım Yarışması'nın şartnamesine de esas olacak.

ÇARŞI İÇİN EL ELE

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile yapılacak iş birliğinin, Çarşı'yı yenileme çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'nın kalbi ve vitrini konumundaki Çarşı bölgesini, Karşıyaka markasına yakışır hale getirmek istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yola ışık tutacak olan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ve Mimarlık Fakültesi'nin değerli akademisyenlerine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu örnek iş birliği sayesinde el ele vereceğiz ve Karşıyaka Çarşı'yı çok daha çağdaş, estetik ve yaşanabilir bir bölge haline getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler