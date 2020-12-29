Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği
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Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği

29.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:53
Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 500 kişinin girişi ile sınırlandırılan Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 500 kişinin girişi ile sınırlandırılan Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği yaşandı.

Yeni yıla sayılı günler kala, İzmir'in en işlek noktalarından Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 500 kişinin girişi ile sınırlandırılan çarşıda, çok sayıda vatandaş alışverişlerini yaptı. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü. Bir vatandaş, "Mutsuz ve huzursuzuz. Çocuklarım ve torunlarımla yılbaşı kutlamak isterdim ama sarılamıyoruz, koklaşamıyoruz. Onları özledim. Allah yardımcımız olsun. Yılbaşına eşimle birlikte gireceğim" derken, bir başka vatandaş ise, "Yılbaşında her yer zaten kapalı. Yeni yıla ailecek evde gireceğiz. Bugün hanıma yılbaşı hediyesi olarak çiçek aldım" dedi. - İZMİR

Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği
Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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