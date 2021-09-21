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Karşıyaka çare bulacak

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka çare bulacak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra ilk kez yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken sezona 3 maçta 2 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, bir an önce çıkışa geçeceklerini belirtti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıl sonra ilk kez yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken sezona 3 maçta 2 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, bir an önce çıkışa geçeceklerini belirtti.

Son Mardin 1969 Spor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Kaf-Kaf'ta Biçer, "En uzak deplasmanlarımızdan birini sıcak havada oynadık. Mağlup duruma düşüp öne geçtik. Hemen ardından ikinci golü kalemizde gördük. Beraberliğe üzüldük ama bu illa galibiyete dönecektir" dedi.

Maçı kazanabilecek birçok pozisyon bulduklarını belirten Cüneyt Biçer, "Çok net 2-3 pozisyonu harcadık. Basit goller yiyoruz. Daha az gol yememiz gerekiyor. Ancak takımdan aldığımız reaksiyon çok olumlu. Bu hafta Ofspor önünde ilk galibiyetimizi alıp ardından üst sıralar için galibiyetleri seri hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan tecrübeli teknik adam, Mardin deplasmanına götürülmeyip süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan İnci, Harun Atalay, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara'yla ilgili değerlendirmeyi yönetim kurulunun yapacağını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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