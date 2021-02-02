Karşıyaka bu kez kazanmak istiyor
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Karşıyaka bu kez kazanmak istiyor

02.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:45
Karşıyaka bu kez kazanmak istiyor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Karşıyaka, perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor'u bu kez dize getirmek istiyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Karşıyaka, perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor'u bu kez dize getirmek istiyor.

İstanbul ekibiyle şimdiye kadar 5 defa karşı karşıya gelen yeşil-kırmızılılar, 3 kez sahadan eli boş ayrılırken, 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Esenler Erokspor 8 gol atarken, Kaf-Kaf ise rakip kaleye 3 gol bırakabildi. Ligde 29 puanla 5'inci sırada yer alan Karşıyaka, 33 puanlı 3'üncü basamaktaki rakibini ilk kez yenerek karabulutları dağıtmayı hedefliyor. Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Karşıyaka'yı Yardımcı Antrenör Hakan Karatepe'nin sahaya çıkaracağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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