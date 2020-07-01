Karşıyaka Bornova'ya
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Karşıyaka Bornova'ya

Bornova Belediyesi TFF 3. Lig'deki İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın kapılarını açtı.

Karşıyaka Bornova'ya
01.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:38

Bornova Belediye Başkanı Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı arasında imzalanan protokolle beraber Karşıyaka futbol takımı 2020-2021 sezonunda iç saha maçlarını Bornova'da oynayacak.

Karşıyaka gibi köklü bir kulübü Bornova'da ağırlayacak olmanın kendilerine büyük mutluluk vereceğini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Stadımız İzmir takımlarına uğurlu geldi. Göztepe Bornova Stadında şampiyon oldu, yine girişimlerimizle Bornova'da oynayan Altay şu an şampiyonluk yolunda ilerliyor, Altınordu önemli başarılara imza attı, şimdi sırada Karşıyaka var. Umarım Bornova Stadı Karşıyaka'ya da uğurlu gelir ve burada şampiyonluklar yaşarız. İzmir kulüplerimizin her zaman yanındayız. İnşallah İzmir'i Süper Lig'de en az 3 takımla temsil edeceğimiz günlere en kısa sürede kavuşuruz" dedi.

KarşıyakaSpor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise verdiği destekler için Başkan İduğ'a teşekkür etti. Bornova Stadı'nda oynamaktan onur duyacaklarını ifade eden Büyükkarcı;''Spora ve sporcuya verdiğiniz destekler için sizlere çok teşekkür ederiz, Sporcu kişiliğinizi zaten yakından biliyoruz. Karşıyaka olarak 5 olimpik alanda mücadele eden 108 yıllık bir kulübüz. Önümüzdeki süreçte buna 3 branş daha eklemeyi planlıyoruz. Bornova Stadı'nda oynamak bizim için de çok önemli. Burada büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum '' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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