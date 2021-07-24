Karşıyaka Bolu'ya kampa gidecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta antrenmanlarını yaklaşık 2 haftadır İzmir'de sürdüren Karşıyaka, 4-14 Ağustos tarihleri arasında Bolu Abant'ta ilk etap kampına girecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta antrenmanlarını yaklaşık 2 haftadır İzmir'de sürdüren Karşıyaka, 4-14 Ağustos tarihleri arasında Bolu Abant'ta ilk etap kampına girecek. Kampta 1 veya 2 hazırlık maçı da oynayacak Kaf-Kaf, ikinci etap kampını ise Afyonkarahisar'da yapmayı planlıyor. Takımın en golcü ismi Hakan Kuş'un sözleşme yenilemeyip İskenderun FK'ya transfer olduğu yeşil-kırmızılılarda Doğukan'ın antrenmanlara başlamasıyla kadroda Anıl dışında eksik kalmadı. Sözleşmesi bittikten sonra bedelli askerlik görevini tamamlayan defans oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş