Karşıyaka, bin 782 sporcuya ev sahipliği yaptı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Karşıyaka Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ve bin 750 sporcunun katıldığı organizasyon 3 etapta gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden yarışlarla tamamlandı.

3 ETAPTA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinliğin ilk yarışması Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yarışma Şehit Ahmet Oruçoğlu Ortaokulu'ndan start aldı, sporcular alana yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulmak için mücadele verdi. Yarışmanın ardından hedefleri en hızlı şekilde bulan ve kendi kategorisinde ilk üçe giren katılımcılar için 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Törende her kategoride ilk üçe giren yarışmacılara madalya takdim edildi.

Sporcular günün ikinci yarışı için Bostanlı'daki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda bir araya geldi. Sporcular, organize edilen gece yarışında hedefleri en hızlı şekilde bulmak için zamana ve birbirlerine karşı mücadele etti. Karanlığın da etkisiyle yarışma heyecan ve macera dolu dakikalara sahne oldu. Ardından Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

DÜNYA KARŞIYAKALILAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Etkinliğin ikinci gününde Karşıyaka Çocuk Yuvası'ndan start alan sporcular Karşıyaka Çarşı içerisine yerleştirilen hedefleri bulmak yarıştı. Sonrasında Zübeyde Hanım Anıtı'nda ödül töreni düzenlendi; törene Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Ahmet Diker, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin ve Oryantiring Federasyonu Yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Törende konuşan Ahmet Diker, 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü'nü de kutladı.

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