Karşıyaka beyaz sayfa açacak
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan, geçen haftayı da bay takım olarak geçince 1 puanla 14'üncü sıraya gerileyen Karşıyaka, cumartesi günü Erbaaspor deplasmanını kazanıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan, geçen haftayı da bay takım olarak geçince 1 puanla 14'üncü sıraya gerileyen Karşıyaka, cumartesi günü Erbaaspor deplasmanını kazanıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor. Sezon öncesi ve ilk haftalarda yaşanan tartışmalarla gerilen Karşıyaka, taraftara 3 puan hediye ederek buzları eritmek istiyor.
Deplasmandan galibiyet çıkarması durumunda gözünü üst sıralara çevirecek yeşil-kırmızılı ekip, mağlubiyet ihtimalini düşünmek bile istemiyor. As kadroda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Karşıyaka, Tokat'ta 3 puan arayacak. İzmir temsilcisinin rakibi Erbaaspor, grupta ilk 3 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçti.