Karşıyaka Belediyesinin eski başkanlarından Kemal Baysak, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığı yapan Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak'ın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 9 Ocak'ta vefat eden Baysak için Karşıyaka Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cevat Mahmudoviç, Baysak'ın Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağladığını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin sembol ismi olduğunu söyledi.

Cevat Mahmudoviç, Baysak'ın yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ettiğini aktararak, "Atalarına ve vatanına duyduğu aşkı çalışmalarıyla ispatladı. Kemal Baysak adı hatıralarımızda en iyi şekilde kalacaktır. En iyi fahri konsolos olarak aklımız kazınacaktır." diye konuştu.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de Baysak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Baysak'ın oğlu Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Baysak ise babasının hayatı boyunca kimseyi kırmadığını, dolu dolu bir hayat yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Baysak'ın tabutu üzerine karanfil bırakıldı, ve dua edildi. Baysak'ın tabutunun üzerine, Türk ve Bosna Hersek bayraklarının işlendiği bere de bırakıldı.

Törene Baysak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter, Murat Bakan, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile belediye personeli de katıldı.

Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınan Baysak, Soğukkuyu Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin