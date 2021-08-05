Karşıyaka Belediyesi yangına yönelik yardım kampanyası başlattı
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Karşıyaka Belediyesi yangına yönelik yardım kampanyası başlattı

Karşıyaka Belediyesi yangına yönelik yardım kampanyası başlattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi'nin yangınla mücadele eden bölgelere yardım eli uzatmak için kurduğu Koordinasyon Merkezi, belediyelerin ihtiyaçlarını gözeterek yardım kampanyası başlattı.

Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" sloganıyla düzenlediği kampanyaya yardımlar ulaşmaya başladı.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Karşıyaka Belediyesi'nin yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için afet noktalarına giden ekibi gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ekibi tarafından yerinde yapılan incelemeler ve belediyelerden gelen talepler doğrultusunda güncel ihtiyaç listesi oluşturuldu. Listede yer alan malzemeler, afet bölgesindeki belediyelerin kriz masalarından alınan bilgilere göre güncellenerek, vatandaşlara duyurulacak. Kampanyaya katkı sunmak isteyenler, listede yer alan malzemeleri Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası, Bahriye Üçok Bulvarı adresine teslim edebilir. Güncel ihtiyaç listesini de sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: Bültenler

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