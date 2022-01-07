Karşıyaka Belediyesi Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Karşıyaka Belediyesi, sporu ve sporcuyu destekleme vizyonuyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Karşıyakalı çocuk ve gençleri bilinçli seçimlerle spora yönlendirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve Türk sporuna katkı sağlamak amacıyla kurulan Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi kapılarını açtı. Merkez, düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına ve spor yazarlarına tanıtıldı. Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu'nda faaliyete başlayan Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi'nde, 8-10 yaşarasındaki çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve kabiliyetleri doğrultusunda doğru branşa yönlendirmek için çalışmalar yürütülecek.

Tesiste, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz yapılacak sportif testlerle 16 farklı performans ve yetenek ölçümü gerçekleştirilecek. Yapılan sportif ölçümler sonrası 8-10 yaş aralığındaki çocukların, yeteneklerini keşfederek uygun spor branşına yönlenmesine katkı sağlanacak. Amatör ve profesyonel takımların alt yapılarına da hizmet verilecek merkezde, 11-18 yaş aralığındaki lisanslı sporculara da antrenörleri ile işbirliği yaparak performans testleri uygulayıp somut verilerle sporcu gelişim takibi yapma olanağı sunulacak.

Tanıtımda, yürütülecek faaliyetler de Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Berkhan Alptekin tarafından uygulamalı olarak tanıtıldı. Tanıtımda ölçümü yapılan 10 yaşın altındaki iki çocuğun vücut analizi ve kilo, boy ölçümü yapıldı. Ardından çocuklar; esneklik, el kavrama kuvveti, göz koordinasyonunu inceleyen disklere dokunma, uzun atlama, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, mekik, denge, dikey sıçrama, sırt-bacak kuvveti vee bükülü kol asılı kalma testlerine tabi tutuldu. Son olarak da fotoselli cihazların yer aldığı alanda sesli uyarı sistemi ile çalışan hız, çeviklik ve mekik koşusunu gerçekleştirdi. İnsan faktöründen bağımsız tamamen dijital ve birbirine entegre sistemler sayesinde çocukların testlerde elde ettiği başarı oranları karneye yansıtıldı. Bu oranlar doğrultusunda hangi spor branşında daha yetenekli olabileceği yüzde olarak belirlendi.