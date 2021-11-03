Karşıyaka Belediyesi'nin çarşı projesi ödül kazandı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 2003 yılından bu yana kent planlaması alanında duayen isim Raci Bademli adına düzenlenen Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması'nın bu seneki kazananları arasında Karşıyaka Belediyesi de yer aldı.

14 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

Türkiye'nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve meslek alanlarında yeni bir birikim oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada 14 proje değerlendirildi. İkinci aşamaya kalan 9 projeden değerlendirme ölçütleri neticesinde 4'üne İyi Uygulama Ödülü ve 5'ine Özendirme Ödülü verilmesine karar verildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren, uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etme amaçlarını güden yarışmada Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Karşıyaka Çarşı Bölgesi Kentsel Tasarım Proje Üretim Modeli Projesi İyi Uygulama Ödülü'nün sahibi oldu.

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