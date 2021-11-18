Karşıyaka Belediyesi'ne Çifte Ödül!

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Sokak Senin' ve 'Sıfır Karbon Noktası' projeleri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Dün Antalya'da gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Birliği 36. Olağan Meclis Toplantısı'nda, ödüller Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a takdim edildi. Başkan Tugay, "Projelerimizin başarısını taçlandıran bu ödüller bizim için çok değerli. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kentimize, yurttaşlarımıza en güzel ve en çağdaş hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaşam Sokağa Taşındı

Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, bugüne kadar 11 mahallede gerçekleştirdiği 'Sokak Senin' etkinlikleriyle; sokakların yeniden keşfedilmesine imkan tanımayı, eğlenceli etkinliklerle kent yaşamına renk katmayı ve komşular arasındaki sosyal ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladı. Aktiviteler için seçilen sokakların trafiğe kapatılmasıyla 'Otomobilsiz bir kent nasıl olur? ' düşüncesine dair farkındalık yaratılması hedeflendi. Müzik dinletisi, söyleşi, dans gösterisi, spor etkinlikleri, sokak oyunları ve atölyeleri de içinde barındıran etkinlikler her yaştan vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi. Geleneksel sokak oyunlarının da hatırlatıldığı etkinliklerde çocuklar güvenli ve rahat bir şekilde sokakta oynamanın keyfini yaşadı. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 'Sağlıklı Şehir Planlaması' kategorisinde Türkiye genelinde birincilik ödülü verilmesi de projenin başarısını ortaya koymuş oldu.

Temiz Enerji Üssü

Sıfır Karbon Noktası Projesi ise 'Sağlıklı Çevre' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, Almanya merkezli RENAC energy & climate GmbH ortaklığı ve Karşıyaka Belediyesi iştirakçiliğinde hazırlanan Sıfır Karbon Noktası Projesi, Mavişehir'de hayata geçirildi. Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V) Hibe Programı'ndan 210 bin Euro hibe desteği alan proje kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşam alanlarına entegrasyonunun ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının model olarak görülebileceği bir eğitim merkezi kuruldu.

Aziz Nesin Bulvarı üzerinde yer alan merkezde; yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üreten güneş panelleri ve rüzgar türbini bulunuyor. Ziyaretçiler, iki adet bisiklet ile kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek, küçük elektronik aletlerini şarj edebiliyor. Karbon emisyonlarının azaltımına katkıda bulunan faaliyetler yerinde gözlemlenebiliyor. Ege Orman Vakfı tarafından öğrencilere yeni nesil öğrenme teknolojileri ile eğitimler veriliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ödülünü Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal'ın elinden aldı.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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