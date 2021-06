Karşıyaka Belediyesi'nden Bir Açılış Daha!

'İmar Çözüm Ofisi' Hizmete Sunuldu Karşıyaka Belediyesi, bina yenileme süreçlerinde riskli yapı tescili, imar durumu, inşaat hakları, kentsel dönüşüm yasasından doğan yasal haklar ve olası seçenekler konusunda vatandaşlara yol gösterecek 'İmar Çözüm Ofisi'ni hizmete açtı.

'İmar Çözüm Ofisi' Hizmete Sunuldu Karşıyaka Belediyesi, bina yenileme süreçlerinde riskli yapı tescili, imar durumu, inşaat hakları, kentsel dönüşüm yasasından doğan yasal haklar ve olası seçenekler konusunda vatandaşlara yol gösterecek 'İmar Çözüm Ofisi'ni hizmete açtı. Girne Kültürpark içerisinde yer alan ofisin açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte Belediye Meclisi üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

"Sorumluluğumuz Var"

"Binasını kentsel dönüşüme tabi tutmak isteyen vatandaşlarımızın her aşamada yanlarında olacağız" diyen Başkan Tugay, konuşmasında şunları kaydetti: "Karşıyaka için çok özel bir başlangıç anını paylaşıyoruz hep birlikte. Bildiğiniz gibi kentimiz binaların eskiliği ve yenilenme ihtiyacı nedeniyle fiili olarak problem yaşayan bir kentti. Üzerine bir de 30 Ekim'de yaşadığımız depremle birlikte binalarla ilgili endişeler had safhaya çıktı. Bugün herkesin kendine sorduğu sorular var; "Acaba oturduğum bina güvenli mi? Oturduğum binayı yenilemeli miyim? Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim, ne yapmalıyım? " gibi... Bu soruların en çok yöneltildiği kurum da tabii ki Karşıyaka Belediyesi. Burada gerçekten yasal altyapısı yetersiz olan, sorunlarla dolu yasası olan bir durum yaşıyoruz. Yasa maalesef sorunları hızlıca ve etkili şekilde çözmek için yeterli değil. Birçok noktada vatandaşlarımıza problem yaşatıyor ve insanlarımız kendilerine yeterince sahip çıkıldığını düşünmüyorlar. Burada pek çok konuda olduğu gibi belediyenin inisiyatif alması, daha özel ve yerel çözümler üretmesi gerekiyor. Karşıyaka'daki binaların yenilenmesi ve imarlar ile ilgili sorunlar, öncelikli olarak bizim sorumluluğumuz olduğunu düşündüğümüz konular. " Kolaylaştırıcı Olacak Özellikle depremden sonra oluşan güvensiz ortamı da dikkate alarak bir şeyler yapma çabası içine girdiklerini aktaran Başkan Tugay "Bu doğrultuda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. Çok az sayıda ilçede bu müdürlüğü kurmuş belediye var. İzmir'deki tek ilçe belediyesi de biziz. Müdürlüğümüzü yapılandırdıktan sonra bir çalıştay düzenledik. Çok değerli öneriler çıktı. Sorunlar daha net anlaşıldı. Bu sorunlu, yasal altyapısı yetersiz ortamda yine de ne olursa olsun bir şeyler yapmalıyız diye düşündük. Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örnekleri de yerinde inceledikten sonra biz de Karşıyaka'da bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Ayakları yere basan, göstermelik değil de gerçekten insanların sorunlarını çözen, sürdürülebilirliği olan, önümüzdeki yıllarda gittikçe kendini geliştirerek daha fazla çözüm üretecek bir birim oluşturmak için yola çıktık. Kentsel dönüşüm çalışmalarını kolaylaştırıcı, hızlandırıcı ve uzlaştırıcı rol üstlenecek olan İmar Çözüm Ofisi'ni hep beraber açma noktasına geldik. Vatandaşımızın sorununu çözmek için ekstra bir çaba gösterdiğimizi ifade eden bir çalışmadır bu. Başarıya ulaştığı zaman hepimizin gurur duyacağı bir çalışma da olacaktır. Biz her aşamada vatandaşımızın yanında olacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ikinci, üçüncü, dördüncü çözüm ofislerini de açarız. Çünkü Karşıyaka'nın buna ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre