Karşıyaka Belediyesi çoğunlukta olan kadın yöneticileriyle fark yaratıyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kenti birlikte yönettiği başkan yardımcılarının yüzde 80'i kadın. Tugay; ulaşım, sağlık, kültür ve kentsel dönüşüm gibi pek çok farklı alandaki hizmet politikalarına Belediye Başkan Yardımcıları Yurdanur Akgün, Özlem Ceylan, Saadet Çağlın ve Nurhan Pişkin ile birlikte yön veriyor. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'ndeki 35 birim müdürlüğünden 20'si de kadın bürokratlara emanet. Tüm kurum genelindeki kadın yöneticilerin oranı ise yüzde 62'ye ulaşıyor. Karşıyaka Belediyesi'ndeki 35 müdürlükten 20'sini kadın bürokratlar yönetiyor. Kurum genelindeki tüm kadın yöneticilerin oranı ise yüzde 62'ye ulaşıyor.

MÜCADELE SÜRECEK

Kadın yöneticileri ve çalışanlarıyla büyük uyum içerisinde hizmet ürettiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Büyük Önderimiz Atatürk; 'İnsanoğlu kadın ve erkekten oluşmuş bir toplumdur; yarısını zincirle bağlarsanız diğer yarısı göğe yükselemez. Çünkü onlar birbirine bağlıdır' demiştir. Bu, çok doğru bir sözdür. Kadınlarımız sosyal yaşama, aktif iş yaşamına katılmazlarsa o toplumun yarısını kendi elimizle pasivize etmiş oluruz. Karşıyaka Belediyesi'nin idari yapısına baktığınızda; 5 başkan yardımcımızın 4'ü, müdürlerimizin yarısından fazlası kadındır. Karşıyaka'nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye'de birinci sırada olması, bir adım önde olduğumuz özelliklerimizden biri olmakla birlikte, bize bir sorumluluk da yüklüyor. Daha fazla çalışma yapmalıyız, sesi en çok çıkan kurum olmalı ve bu konuda bütün Türkiye'ye daha fazla örnek olmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadeleye devam etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

8 MART MESAJLARI

Karşıyaka'nın kadın belediye başkan yardımcıları; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Karşıyaka Belediyesi'nde ve Türkiye genelinde 'emekçi kadınların' yerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini değerlendirdi.

ÖZLEM CEYLAN: "Bir kadın olarak, bunu değerlendirmenin karşılığı onur ve teşekkürden başka ne olabilir?"

YURDANUR AKGÜN: "Belediyemiz, toplumsal gelişimin teminatının kadınlar olduğunu gayet iyi bilen ve bu nedenle önemli adımlar atmış, atmaya da devam eden bir belediyedir."

SAADET ÇAĞLIN: "Yaşamın her alanında emek vererek değer üreten kadınların varlığıyla anlam kazanan dünyamız için emekçi kadınlarımıza minnettarız."

NURHAN PİŞKİN: "Kısa süreli izlenim ve incelemelerim doğrultusunda, kadın istihdamının ve kadın emeğinin etkinliği konusunda Karşıyaka'yı İzmir'in en başarılı belediyesi olarak değerlendiriyorum.

"KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NİN KADIN BİRİM MÜDÜRLERİ"

? Özel Kalem Müdürü Gülçin Yörük

? Ulaşım Hizmetleri Müdürü Sibel Döker

? Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Eylem Başar Serin

? Hukuk İşleri Müdürü Dilek Aladağlı

? Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem Güncü

? Mali Hizmetler Müdürü Zühal Demircan

? Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nalan Zor

? İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ayşe Kirişçi

? Yazı İşleri Müdürü Sedef Dursun Kubar

? Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatma Bozan

? Orkestra Müdürü Fatma Işık

? Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aylin Eroğlu

? Muhtarlık İşleri Müdürü Şükran Amcalar

? Sağlık İşleri Müdürü Hatice Ergüven

? İmar ve Şehircilik Müdürü Semra Köroğlu

? Kentsel Tasarım Müdürü Özlem Şenyol Kocaer

? Plan ve Proje Müdürü Nehir Yüksel

? Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Aktürk

? Kentsel Dönüşüm Müdürü Aynur Gündoğdu

? İklim Değişikliği Müdürü İlker Erol

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