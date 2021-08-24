KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANINDAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

Çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Eskişehir'e gelen İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ziyarette Tugay'a Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da eşlik etti. 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildiğinde Eskişehir'e gelerek Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini ve çalışmalarını yerinde incelediğini belirten Tugay ziyarette, "Eskişehir'e gelmekten ve tekrar güzel şehrinizi görmekten mutluluk duyuyorum. Karşıyaka'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda sizleri de örnek alıyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ile iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre