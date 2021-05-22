Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Emlak Bankası konutları hakkında açıklama Açıklaması
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Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Emlak Bankası konutları hakkında açıklama Açıklaması

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Emlak Bankası konutları hakkında açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atakent Mahallesi'nde bulunan Emlak Bankası konutlarıyla ilgili imar planı kararının bölgede yaşayanların talep ve beklentileriyle alındığını bildirdi.

İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atakent Mahallesi'nde bulunan Emlak Bankası konutlarıyla ilgili imar planı kararının bölgede yaşayanların talep ve beklentileriyle alındığını bildirdi.

Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, Emlak Bankası konutlarıyla ilgili Nevzat Özkılıç'ın yaptığı açıklamaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

"Atakent ile ilgili plan kararı, bölgede yaşayan halkımızın genel talep ve beklentileri sorularak ve çoğunluğun beklentisi gözetilerek hukuk çerçevesinde alınmış bir karardır." ifadelerini kullanan Tugay, mevcut alanda binaların inşaat hakkının aynı şekilde korunduğunu bildirdi.

Tugay, plan kararı askıya çıkarıldığı zaman 135 bağımsız birim sahibinden itiraz geldiğini, bunun tüm mülk sahiplerinin yaklaşık yüzde onuna karşılık geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Plana hukuk yoluyla itiraz edilmesi, ülkenin her yerinde hemen her plan kararından sonra mutlaka yaşanan bir süreçtir. Bu plan kararına mahkeme yoluyla itiraz edilmesini de planın hatalı bir karar olduğuna dair bir gösterge olarak ifade etmeye çalışmak, bir başka fırsatçılıktır. Belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ve Türkiye'nin muhtemel gelecek Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman savunduğu ve CHP'nin kuruluşundan bugüne koruduğu ilkelerine tam bağlılıkla çalışmaya devam edecektir."

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Emlak Bankası konutlarında ikamet eden grup adına 21 Mayıs Cuma günü açıklama yapan Nevzat Özkılıç, İzmir'deki depremin ardından Karşıyaka Belediyesinden 47 yıllık binaların yenilenmesi ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için imar durum belgesi istediklerini, belediyenin "yeşili korumak" adına imar durum belgesi vermediğini ancak benzer durumda olan bazı konutlar ve arsalarda imar durum belgesi verildiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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