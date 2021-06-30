Karşıyaka, basketbolda kurulan yapıyı futbol ve diğer branşlarda uygulamak istiyor
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Karşıyaka, basketbolda kurulan yapıyı futbol ve diğer branşlarda uygulamak istiyor

Karşıyaka, basketbolda kurulan yapıyı futbol ve diğer branşlarda uygulamak istiyor
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Basketbolda yakaladığımız istikrarlı yapıyı futbolda ve diğer branşlarda kurmak istiyoruz.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Basketbolda yakaladığımız istikrarlı yapıyı futbolda ve diğer branşlarda kurmak istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz." dedi.

Büyükkarcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar yaptıkları görevleri devam ettirmek için hafta sonu gerçekleştirilecek genel kurul öncesi tekrar aday olduklarını söyledi.

Kendileri için mücadelesini 3. Lig'de sürdüren futbol takımının çok önemli olduğunu, basketbolda da marka bir ekiplerinin bulunduğunu kaydeden Büyükkarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbolda son 2 senede, biri pandemi şartları nedeniyle 2 Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. Şampiyonluk kadar buralarda olmak da çok önemli. Bu kupayı bu semte getireceğiz, buna çok inanıyoruz. Bu sene FIBA tarafından Avrupa basketboluna yön veren 10 kulüpten biri seçildik. Futbol takımının büyük bir sıkıntısı var. Yeni dönemde bu sorunlara eğileceğiz. Karşıyaka Stadı inşaatında çok az bir sıkıntımız kaldı."

Büyükkarcı, bir futbol aklı oluşturmak istediklerini belirterek, "Altyapımızı güçlendirmek için 44 amatör kulüple görüşme yaptık. Onlardan da faydalanarak altyapımızı güçlendirmek istiyoruz. Basketbolda yakaladığımız istikrarlı yapıyı futbolda ve diğer branşlarda kurmak istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarlarından mahrum geçirdikleri dönemde bilet gelirlerinin azalmasına rağmen sponsorluk gelirlerinin ciddi şekilde arttığını aktaran Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Futbolda transfer yasağı dosyalarının yaklaşık yüzde 80'ini çözdük. Transfer yasağını da açıp, teknik direktör sorununu çözüp Karşıyaka'yı çok farklı yerlere taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Futbolda 3. Lig'den kurtulmamız lazım. Çok büyük borçla Süper Lig'e çıkmak hatadır. Mağlup olabilirsiniz ama önemli olan pes etmemektir. Biz pes etmeden devam etmek istiyoruz."

Büyükkarcı, kulübün borcunun 89 milyon lira olduğunu, şirketleşme için birkaç model üzerinde çalıştıklarını ancak Kovid-19 salgını döneminin geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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