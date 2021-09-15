Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek

TFF 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, 5 yıldır devam eden transfer yasağını sezon öncesi geçici olarak kaldırıp kadrosunu yenilerken, Başkan Turgay Büyükkarcı, taraftara verdikleri sözü tuttuklarını, takımın artık yalnız zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sezonun ilk 2 maçını 1 puanla geçen Kaf-Kaf'ta sosyal medyada canlı yayına katılan Büyükkarcı, "Temmuz ayında Karşıyaka'ya içerik ve görsel anlamda yakışır bir kongre süreciyle yeniden göreve geldik. Verdiğimiz sözlerden birini daha tuttuk. Transfer yasağını kaldırdık, 12 tane takviye yaptık. Yasağı geçen sene kaldırmayı planlıyorduk. Hatta bununla ilgili çalışmalar, ödemeler yaptık. Kongreden önce 5-6 tane önemli dosya kapattık. Necati Ateş'in 1.2 milyon TL'lik dosyasını çok iyi bir rakama anlaşarak kapattık. Karşıyaka'nın futbol takımını almak isteyen şirket ortaya çıkınca bütün alacaklıların antenleri açıldı. Daha sonra şirket vazgeçince transferi açarken daha çok zorluk yaşadık" dedi.

"Bu sorular şimdi bire indi. Çok yakın bir zamanda bu soru da ortadan kalkacak. Stadın olabilmesi için hiçbir engel kalmadı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Temmuz'da kulübe geldiği zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte toplantı yaptık. Bakanlık stat arazisinin tahsisiyle ilgili bir sorun olmadığını bildirdi. Büyükşehir de kendi imkanlarıyla inşaatı yapmayı kabul etti. Protokol örnekleri geldi. Transfer yasağıyla uğraştığımız için protokol bekledi. Nisan ve Mayıs 2022'de ihaleye çıkmış olacağımızı düşünüyorum. Karşıyaka olarak hükümet ve muhalefeti bir araya getirdik. 15-17 bin arası bir kapasite olacak. Projenin 4 tarafı tribün olacak."

Basketbolda geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı kaçıran Pınar Karşıyaka'da bu sezon öncesi yapılan transferlerin içine çok sindiğini belirten Büyükkarcı, transfer gündemlerinde yer alan şutör guard Michael Roll ile ilgili bütçe çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Büyükkarcı, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran eski oyuncuları Bobby Dixon'la ilgili bir girişimleri olmadığını dile getirdi. Geçen yıl piyasaya çıkan Karşıyaka Token ile pandemi döneminde kulübe 5 milyon TL bir gelir kazandırdıklarını dile getiren Büyükkarcı, "Şimdi bunu dünya kripto para borsalarına açma gibi bir projemiz var" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri