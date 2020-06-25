Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sırada son dosya var FIFA kanalıyla kulübe tehdit oluşturan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric'in 170 bin Euro alacağını kapatmak için kampanya başlatan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, bu engeli de taraftarın desteğiyle aşacaklarını söyledi.

FIFA kanalıyla kulübe tehdit oluşturan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric'in 170 bin Euro alacağını kapatmak için kampanya başlatan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, bu engeli de taraftarın desteğiyle aşacaklarını söyledi.

Bir radyo programına katılan Büyükkarcı, 108 yıllık kulüpte dün tarihi bir yıl dönümü yaşadıklarını hatırlatıp, "Atatürk'ün Karşıyaka armasına armağan ettiği ay-yıldızın 94. yıl dönümünü kutladık. Bu konuda ilk ve tek kulübüz. Bu kulübü hem ülke olarak, hem şehir olarak pamuklara sarıp sarmalamamız lazım. Karşıyaka çok sıkıntılı önemlerden geçti. Uzun süre 1. Lig'de oynadıktan sonra art arda küme düşmeler yaşadık. Baskette Süper Lig'de yer almaya devam ediyoruz ancak futbolun durumu her branşı etkiledi. 2.5 sene önce geldiğimizde tesiste yemek çıkmıyordu. Sahalar, tesisler berbat haldeydi. Son 2.5 senede camiamızın desteğiyle tekrar ayağa kaldırdık" dedi.

Takımda kaptan Mustafa Aşan hariç tüm futbolcuların Karşıyaka doğumlu olduğunu belirten Turgay Büyükkarcı, "Bizim altyapı sistemimiz birçok kulüpte olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insan toplamak değil. Karşıyaka'da yetişen çocuklardan takımları kuruyoruz. Bu çocuklar 9-10 yaşlarından beri Karşıyaka kültürüyle yetişiyor. Bu krizleri de atlatacağız. Göreve geldiğimizde kulübün önünde tehlike oluşturan FIFA dosyaları vardı ve yönetimin çabası, bulduğumuz destekler, taraftarın katkılarıyla bu dosyaları kapattık. Şimdi önümüzde tek Igor Duric dosyası kaldı. Bunu yine taraftarımızla kapatacağız. Türkiye'nin takdir ettiği, ölüyü dirilten bir taraftarımız var. Tüm Türkiye ve Avrupa gibi biz de taraftarımıza hayranız" ifadelerini kullandı.DOĞUKAN OYNAYACAĞI KULÜBE GİTMELİBeşiktaş'la adı anılan futbol takımının 21 yaşındaki yıldızı Doğukan İnci'yle ilgili gelişmelere değinen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, genç oyuncunun eğer transferi gerçekleşirse şans bulabileceği bir yere gitmesi taraftarı olduklarını söyledi. Doğukan için teklifler geldiğini belirten Büyükkarcı, "Doğukan bizim altyapımızdan yetişmiz çok yetenekli bir oyuncu. Ben Doğukan'la da konuştum. Hakkı üst ligler. Ona, 'Oynayabileceğin, süre alacağın bir kulübe, hem kendinin, hem de Karşıyaka'nın menfaatlerine göre gitmeni isterim' dedim. Doğukan da bana, 'Size güveniyorum. Gereği neyse yaparsınız. Şu anda oyunuma ve Karşıyaya odaklanmış durumdayım' diye karşılık verdi. Hem kulübün, hem Doğukan'ın menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz. Olmayacak bir kulübe, olmayacak şartlarda vermek istemiyoruz. Hem futbolcunun, hem kulübün emekleri var. Bütün takımlarımızda 8-10 yabancı oynuyor. Ülke olarak kaynaklarımızı doğru kullanmamız lazım. Keşfedilmemiş veya şans bulamamış nice Doğukan gibi gençlerimiz var" şeklinde konuştu. SARICA İÇİN KAPI KAPALI

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Sırp çalıştırıcı Zeljko Obradovic'le yolların ayrılmasıyla A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'nın da adı adaylar arasında geçerken Başkan Turgay Büyükkarcı, deneyimli teknik adamı bırakmaya niyetlerinin olmadığını belirtti. Adı sezon içinde de sarı-lacivertlilerle anılan Sarıca'nın Kaf-Kaf'la sözleşmesi 2 yıllığına daha sürerken Başkan Büyükkarcı, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la dostluğumuz ve bir iş ortaklığımız var. Böyle bir şey olursa beni arayacağından hiçbir kuşkum yok. Ufuk Sarıca eşittir Karşıyaka, Karşıyaka eşittir Ufuk Sarıca" açıklamasını yaptı.

- İzmir

Kaynak: DHA