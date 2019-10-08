Karşıyaka başkanı büyükkarcı: gurur duyulacak bir takım yarattık

08.10.2019 13:22

KARŞIYAKA Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Basketbol Süper Ligi'nde heyecan veren, sonuç ne olursa olsun savaşan bir takım yarattıklarını, 3'üncü Lig'deki futbol takımında ise göreve getirdikleri teknik direktör Soner Tolungüç'ün uzun vadeli projenin en önemli unsuru olduğunu söyledi. Büyükkarcı, lige 2'de 2'yle lider başlayan basketbol takımıyla taraftarlara güzel bir sezon yaşatmak adına önemli adımlar attıklarını belirtti. Büyükkarcı, "A Milli Takım Antrenörümüz Ufuk Sarıca'yı yeniden takımımızın başına getirdik. Karşıyaka'nın hatta tüm İzmir'in gurur duyacağı bir takım yarattık. Şu andaki takımımız çok iyi ancak çok da yeni bir ekip olduğumuz unutulmamalı. İleride çok daha iyi olacağız, bundan hiç kuşkum yok. Karşıyaka taraftarının gurur duyacağı bir takım olacak" dedi. Başkan Büyükkarcı, "Sonuç ne olursa olsun önce sahada mücadele eden, terinin son damlasına kadar savaşan bir takım olacak, bundan hiç kuşkum yok" diye konuştu.

Futbolda da güzel günler için önemli adımların atıldığını belirten Büyükkarcı, "Soner Tolungüç, Ufuk Sarıca gibi çalışmayı çok istediğimiz bir antrenördü ve en baş listemizdeydi. Onu da takımın başına getirdik ve doğru bir karar aldığımızı son 2 maçta gördük. Soner Tolungüç, bizim futbolda da uzun vadeli projelerimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu sezonda da sonuna kadar Play-Off mücadelemiz sürecek. En kısa zamanda layık olduğumuz üst sıralara yükseleceğimizden hiç kuşkumuz yok. Futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve sportif direktörümüz Atilla Güneş'e güvenimiz tam" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA