Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: 2. Lig'de yeni grup açılmalı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dün TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda bazı kulüpler alt liglerde koronavirüs yüzünden 19 Mart'tan beri ara verilen sezonun geri kalan kısmının oynanmaması, 2. ve 3.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dün TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda bazı kulüpler alt liglerde koronavirüs yüzünden 19 Mart'tan beri ara verilen sezonun geri kalan kısmının oynanmaması, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can da düşmenin kaldırılıp Bölgesel Amatör Lig dahil grup liderlerinin üst lige çıkmasını, üst sıralardaki takımların tek maçlı Play-Off oynamasını önerdi. Liglerle ilgili kararın hafta içi çıkması beklenirken toplantıya katılan, 3. Lig 2. Grup'ta sezona ara verilmeden önce Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'nın Başkanı Turgay Büyükkarcı, kendi görüşünün ise 2. Lig'de yeni bir grup açılıp 3. Lig'deki her gruptan 5-6 ekibin bu gruba alınması yönünde olduğunu söyledi.

Bir televizyon programının yayınında konuşan Büyükkarcı, Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun oluşturup, sahada en fazla 6 kişiyle antrenman yapılması, soyunma odasında 3'er kişinin bulunması, takımlara maçlardan önce sağlık testi yaptırılması gibi kriterlerin yer aldığı Futbola Dönüş Protokolü'nün alt liglerde uygulanmasının imkansız olduğunu belirtti. "Sargı bezi alamayacak durumda olan 3. Lig kulüpleri var" diyen Büyükkarcı, "Mutlaka ligler oynanacaksa liderler bir üst lige çıkmalı ve diğer 4 takım Play-Off oynamalı. Ama benim 3. Lig ile ilgili görüşüm biraz daha radikal. Her gruptan 5'er veya 6'şarlı takımla 2. Lig'de yeni bir grup daha açılmalı. 2. Lig ile 3. Lig arasında çizginin artık daha net olarak çizilmesi lazım. Çünkü fiziki ve diğer şartlar çok farklı" dedi. "3. LİG'DE BÜTÇE 3 MİLYON TL OLMALI""Her ligin bütçeleri mutlaka TFF tarafından belirlenmeli" diyen Büyükkarcı, "Örneğin bir 3. Lig takımının bütçesi 3 milyon TL'yi geçmemeli. Geçtiği zaman da TFF ve mahkemeler yapılan sözleşmeleri geçerli kılmamalı. Bütçeler hem kötü yönetiliyor hem de gelir yok. Bu pandemiyi bahsettiklerim için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bu kötü durumu fırsata çevirmek lazım. Türk sporunda bu konuyla ilgili büyük bir devrim yapma şansımız var. Gelecek sezonları da daha iyi bir şekilde kurtarabiliriz diye düşüyorum. Ancak her şeyden önce insan sağlığından daha önemli bir şey yok. Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs olayı fırsata çevrilmeli ve bütün sistem yeniden revize edilmeli. TFF 3. Lig ve 2. Lig'de ödenen ücretler, genel şartlar, tesis ve seyahat şartları yeniden gözden geçirilmeli" diye konuştu. "AMATÖR ŞUBELERİ BÜYÜTECEĞİZ"

Salgın sürecinin Türk sporunda devrim yaratmak için forsat olabileceğini belirten Büyükkürcı, "Sadece futboldan bahsetmiyorum. Bizde basketbol, voleybol, yelken, tenis branşları da var, tüm bu sporda devrim yaratmak için iyi bir fırsat ve iyi kullanılmalı. Mutlaka Finansal Fair Play'e geçilmeli. Türk futbolu 4 büyük kulübün bu pastayı sömürmesinden artık kurtulması lazım. Biz yönetim kurulu olarak amatör sporları büyütme yönünde karar aldık. Diğer branşlara yatırımı büyütüyoruz, yeni branşlar açma kararı da aldık. Çünkü kulübümüzde gelirleri adil ve spor kulübüne uygun bir şekilde dağıtmayı öngörüyor ve istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde diğer kulüpler küçülme ve şube kapatma yoluna giderken Karşıyaka olarak biz, amatör branşları büyütmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA