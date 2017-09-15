Karşıyaka Bandırma Deplasmanında





İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta sezona Sakaryaspor beraberliğiyle başladıktan sonra evinde 3 eksikle çıktığı maçta Silivrispor'u yenmeyi başaran Karşıyaka, yarın zorlu Bandırmaspor deplasmanında terleyecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte dizindeki sakatlığı nedeniyle ilk iki maçta forma giyemeyen forvet Can Erdem, yine takımdaki yerini alamayacak. Silivrispor mücadelesinin son anlarında kırmızı kart gören Arif de cezalı durumda.



Geçen sezon 1. Lig'den düşen Bandırmaspor, ilk iki haftada Silivrispor'u 3-1, Niğde Belediyespor'u ise 2-0 yenmeyi başardı. Grubun en zorlu deplasmanlarından birine çıkacaklarını söyleyen Teknik Direktör Atilla Güneş, "Hedefi şampiyonluk olan bir takımla karşılaşacağız. Geçen hafta sergilediğimiz mücadelenin üzerine koyarak yine galip gelen taraf olmak istiyoruz" dedi. Deplasmanda son olarak geçen sezon 5 Şubat'ta Erciyesspor'u yenen Kaf-Kaf, gurbette 8 maçtır galibiyete hasret çekiyor. - İzmir