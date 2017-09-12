Karşıyaka, Avrupa Şeref Bayrağı'na Kavuşuyor

Karşıyaka Belediyesi, katıldığı uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkiler ile yerelde sergilenen sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları neticesinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Avrupa Şeref Bayrağı'nı 29 Eylül'de görkemli bir törenle alacak.



Ege'de ilk kez



Son 3 yılda Avrupa Konseyinden '12 Yıldız Şehri' unvanı ile Avrupa Diplomasi ödülünü alan ve Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin toplam 200 bin yerel yönetimine örnek gösterilen Karşıyaka Belediyesi, birkaç ay önce Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen 'Altın Yaldızlı Avrupa Şeref Bayrağı'nın da sahibi oldu. Avrupa düzeyindeki çalışmalar, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikler, dayanışma faaliyetleri, kentsel, çevresel, sosyal ve kültürel alanlarda örnek teşkil eden uygulamalar, bu ödülün alınmasında öncü oldu.



Ödül töreni 29 Eylül'de



Karşıyaka Belediyesi'ne, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği nezdinde marka değeri ve tanınırlık kazandıracak bu ödül, yeni hibe kaynaklarına ve proje ortaklıklarına kapı aralayacak. Ödül töreni ise 29 Eylül Cuma günü Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda düzenlenecek. Bu görkemli törene, yerli ve yabancı üst düzey temsilciler katılacak. Başkan Akpınar, ödülü, Avrupa Konseyinden gelecek yabancı heyetten alacak.



"Hedefimiz Avrupa Ödülü"



Avrupa Şeref Bayrağı'nı Karşıyaka'ya kazandırmaktan büyük onur duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Avrupa Ödülü yolundaki ikinci aşamayı da geçerek Avrupa Şeref Bayrağı'na layık görülmek bizleri onurlandırdı. Şimdi hedefimiz 'Avrupa Ödülü'ne uzanmaktır. Karşıyaka'nın bir dünya kenti olduğunu biliyoruz ve yönetim anlayışımızı da buna göre şekillendiriyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizle, sadece Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın dikkatini çekiyoruz" dedi.



Örnek başarı ve projeler



Karşıyaka Belediyesi'ne "Altın Yaldızlı Avrupa Şeref Bayrağını" kazandıran başlıca çalışmalar arasında şunlar yer alıyor:



"Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan '12 Yıldız Şehri' unvanı, gençlere Avrupa'nın kapılarını açmak amacıyla kurulan Avrupa Gönüllü Hizmeti Ofisi. Belediye çalışmalarında gönüllü olarak yer alan ve Avrupa Birliği projeleri hazırlayan gençlere, Avrupa kentlerinde staj ve dil kursu imkanı sağlanan 'Gençliğin Belediyesi' projesi. Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında bulunan çok sayıda ülke belediyeleriyle insan hakları, çocuk istismarının önlenmesi, katılımcı demokrasi gibi çeşitli konularda yürütülen ortak çalışmalar, Avrupa Birliğinin tanıtımına yönelik çalışmalar. Üniversiteli gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan 'Karşıyaka'nın Filizleri' projesi. 10 yabancı ülkeden çocukların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği. Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, kentlilik bilincine sahip nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan Çocuk Kulübü. Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından verilen Aktif Şehir Sertifikası ödülü. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından verilen 6. Faz Sağlık Sertifikası ödülü. Dünyanın her bölgesinde yaşanan doğal afetlerde sergilenen dayanışma faaliyetleri." - İZMİR