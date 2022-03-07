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Karşıyaka artık seri istiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka artık seri istiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma umudu olmayan Ceyhanspor'u deplasmanda 7-0 yenerek silkinen Karşıyaka, yoğun periyottan seri galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma umudu olmayan Ceyhanspor'u deplasmanda 7-0 yenerek silkinen Karşıyaka, yoğun periyottan seri galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Son yılların en farklı galibiyetini alarak kendine gelen Karşıyaka, grupta çarşamba günü Büyükçekmece Tepecikspor'u ağırlayıp, pazar günü ise Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanına çıkacak. Ceyhan mücadelesi sonrası bu iki maçı da kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak isteyen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon daha önce yalnız ilk yarıda Ağrı 1970 Spor ve Edirnespor'u art arda yenebildi. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında Tepecikspor'la 1-1 berabere kalıp, Karaköprü'ye ise evinde 4-1 yenilmişti. Ceyhan deplasmanında ligin kalan son 9 maçı öncesi moral tazeleyen Karşıyaka'da bu maçta 3 gol birden atıp gol orucunu açan Fatih Taşdelen'in yükselen formu da teknik heyeti sevindiriyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Büyükçekmece Tepecikspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Pazar, Spor, Haberler

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